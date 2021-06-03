В Брянске полицейские задержали «оптовую» наркозакладчицу. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске полицейские задержали «оптовую» наркозакладчицу. По версии следствия, подозреваемая на общественном транспорте в регион привозила и оставляла в укромном месте полимерный сверток с несколькими десятками разовых порций наркотика. Затем его забирал «розничный» закладчик и распространял запрещенное на территории Брянщины. Во время обыска полицейские изъяли у женщины 30 граммов синтетического наркотика.

- На задержанную завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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