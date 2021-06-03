В Брянске на проспекте Московском ограничили движение до 30 июня

В Брянске на проспекте Московском до 30 июня ограничат движение. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска 3 июня на проспекте Московском возле гипермаркета «Метро» начали работы по формированию нового кольцевого пересечения.

В связи с этим до 30 июня на указанном участке Московского проспекта ограничат движение транспорта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В направлении Советского района оставят только одну полосу - ближнюю к разделительному газону. В сторону мясокомбината движение автотранспорта также будет осуществляться по всем полосам. По окончании работ движение отроют по новому кольцу.

После работы завершат на оставшейся полосе. С другой стороны полукольца - в сторону мясокомбината - предполагают такую же схему производства работ.

Подрядная организация уберет старый асфальт, подготовит котлован глубиной около одного метра. Сюда послойно уложат дорожную одежду. Качество и долговечность строящегося кольца, как и всей защитной дамбы, обеспечат слой, так называемого «тощего» бетона, а также три слоя асфальта. Укрепит покрытие и георешетка. Такую технологию раньше не применяли. Дорожники будут работать и в выходные.

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