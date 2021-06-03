В Брянске на 80 процентов отремонтировали двор по улице Карла Маркса. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на 80 процентов отремонтировали двор по улице Карла Маркса. Площадь благоустраиваемой территории составляет 3 тысячи 800 квадратных метров.

Здесь установили новые бордюры, заасфальтировали парковку, тротуары, внутренний проезд, подходы к подъездам. Во дворе горят новые светодиодные светильники. В палисадниках появилось газонное ограждение. Сейчас подрядчик завершает монтаж детского оборудования.

А в Советском районе по улице Ромашина 35/1 и 35/2 двор готов на 70 процентов. Территорию заасфальтировали, установили газонное ограждение. Подрядчик ждет , когда поставят детское игровое оборудование.

Еще два двора ремонтируют в Володарском районе — по улице Володарского, 5/1; улица Пушкина, 19 / переулок Волгоградский, 14. На первом объекте оперативное выполнение превышает 70 процентов. Двор заасфальтировали, установили детскую игровую площадку с травмобезопасным покрытием, освещение. На втором еще ведут подготовительные работы. В частности, здесь отремонтировали теплотрассу, продолжают кронировать аварийные деревья.

В Фокинском районе также благоустраивают два двора. По улице Новозыбковской, 7, 9 и 9–г работы выполнили наполовину. Здесь установили бордюры, частично заасфальтировали тротуары и подходы к подъездам. Почти завершены электрические работы. Почти готов двор по улице Красных Партизан, 4. Уже уложили асфальт, работает освещение, завершают установку газонного ограждения и детского оборудования.

Четыре двора ремонтируют в Бежицком районе. На треть ремонтные работы выполнили по улице Ново-Советской, 142 и 144, улице Гастелло, 2, 4 и 6; улице Ново-Советской, 117, 117-а; улице Металлистов, 20, переулку Металлистов, 9 и 11. Здесь проводили работы на тепловых сетях. Асфальтировать дворы подрядчики планируют в первой декаде июня.

Самый большой двор ремонтируют по улице 22 Съезда КПСС, 47, 49, 51 и 53-а. Его площадь – 19 тысяч 100 квадратных метров. Здесь уже асфальтируют территорию. Завершить планируют к концу июня. Здесь сделали полностью освещение. После того, как уложат асфальт, подрядчик приступит к монтажу травмобезопасного покрытия на детской площадке и установке игрового оборудования.

- Запланировано заседание общественной муниципальной комиссии, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. - По ее завершении станет известен точный адресный перечень дворовых территорий, которые дополнительно отремонтируют в этом году. На это направят средства в размере 32,5 миллиона рублей, сэкономленные на торгах при определении подрядчиков по другим объектам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».