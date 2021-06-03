44-летнюю жительницу Брянска задержали по подозрению в убийстве мужа. Следователи завели уголовное дело.

По версии следствия, вечером 30 мая женщина находилась в своей квартире на улице Красных Партизан. Она поссорилась с супругом и ударила его ножом в грудь. От ранения мужчина умер на месте происшествия.

- С учетом собранных доказательств подозреваемой предъявлено обвинение в убийстве, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По ходатайству следователей судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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