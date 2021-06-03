Многодетную мать из Брянска показали на Первом канале

Многодетная мать из Брянска попала в эфир программы Первого канала «Мужское и женское». Фото: сриншот фрагмента эфира "Мужское и женское".

Многодетная мать из Брянска попала в эфир программы Первого канала «Мужское и женское». Передачу показали в среду, 2 июня.

Женщину другие герои программы обвинили в плохом уходе за маленькой дочкой. Главная героиня призналась, что у нее пятеро детей. Во время программы выяснили, что их ,оказывается, девять.

Соседи требуют, чтобы Наталью лишили родительских прав. Живет она с сожителем. Мужчина имеет инвалидность. Родственники категорически против их отношений.

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