ВТБ в составе синдиката открывает финансирование завода аммиака и карбамида в Кингисеппе

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ВТБ в составе синдиката крупнейших российских банков с участием Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ подписали весь комплект кредитно-обеспечительной документации по проекту строительства второй очереди завода по производству аммиака в Кингисеппе компании «ЕвроХим Северо-Запад-2».

Церемония состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума на площадке ВЭБ.РФ в присутствии члена комитета по стратегии, председателя комитета по назначениям и вознаграждениям, неисполнительного директора АО «МХК ЕвроХим» Андрея Мельниченко, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и представителя EPC-подрядчика Maire Tecnimont.

Синдицированный кредит составит около 100 млрд рублей без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличение бюджета проекта при его общем размере около 123 млрд рублей без учета НДС. Первые кредитные средства синдиката банков в размере 27 млрд рублей будут направлены в ближайшее время.

Синдикат банков предоставит «ЕвроХим Северо-Запад-2» около 100 млрд рублей;

На пике реализации проекта будет задействовано около 8 тысяч человек;

Строительство завода идет, запуск производства намечен на 2024 год.

Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год. Продукция производства направляется в более чем 10 стран.

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ:

«ВТБ и ЕвроХим объединяет долгосрочное и успешное сотрудничество. Мы очень рады, что у нас есть возможность поддержать создание современного производства - новой очереди завода по производству аммиака и карбамида. Такие предприятия углубляют переработку природного газа и наращивают экспортный потенциал России, создают рабочие места и обеспечивают бюджетные поступления, что играет значительную роль в развитии региона и поддержке благосостояния его жителей. Кроме того для нас, как для кредитора, крайне важно, что компания применяет передовые технологии, позволяющие обеспечивать эффективную обработку базового сырья и цикличность использования ресурсов».

Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления:

«Экспортоориентированные проекты - одно из стратегических направлений ВЭБ.РФ. В новой стратегии ВЭБ.РФ экспорт занимает важное значение, мы ориентируемся на продвижение наших товаров и услуг на новые рынки. Организация финансирования газохимических проектов – важная задача. Речь идёт о существенном объёме капитальных вложений. Здесь необходимо обеспечить доступность «длинных» денег для заемщиков».

Владимир Рашевский, генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим»:

«Проектное финансирование строительства компанией «ЕвроХим» второй очереди завода по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области, открытое ВЭБ.РФ, банками Сбер, ВТБ, ГПБ и «Открытие», является крупнейшим проектным финансированием в истории нашей компании. Необходимо подчеркнуть, что «ЕвроХим» впервые реализует подобный проект именно с российскими банками, также впервые достигнуто соотношение долга к капиталу 80 на 20. Открытие финансирования строительства второй очереди предприятия «ЕвроХим Северо-Запад-2» даёт новый дополнительный импульс продолжению развития кластера наших предприятий в Кингисеппе, сложившегося после введения 2 года назад в строй завода «ЕвроХим Северо-Запад-1».

Проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,4 млрд долларов США в год. На пике строительства завода будет задействовано порядка 8000 человек. На заводе будет создано 354 новых высокотехнологичных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы.

Лицензия №1000.