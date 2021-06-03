В Рогнединском районе женщина выдумала побои и угрозу убийством

Ушло в суд уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Рогнединского района, которая оклеветала родственника. Теперь женщине за заведомо ложный донос грозит до шести лет колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, преступление селянка совершила в апреле. Она сообщила участковому полиции, что родственник ее якобы избил и угрожал убийством. Однако при проверке эта информация не подтвердилась.

- Кроме того, обвиняемая подговорила двух своих знакомых дать аналогичные показания о якобы совершенных ее родственником противоправных деяниях, - добавляют в надзорном ведомстве.

По существу это уголовное дело рассмотрит Дубровский районный суд.

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