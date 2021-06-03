В Карачевском районе иномарка сбила 14-летнюю мотопедистку

В Карачевском районе 14-летняя девочка, управляя мопедом, угодила в ДТП и покалечилась. Случай произошел в селе Гущь вечером в среду, 2 июня.

Автоаварию зарегистрировали около 18.15 на улице Ключевой - на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 59-летний водитель автомобиля «Киа Соренто». Тот, в нарушение Правил дорожного движения, не уступил дорогу мопеду «Альфа».

- В дорожно-транспортном происшествии пострадала 14-летняя девочка-водитель, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Пострадавшую госпитализировали с переломами ключицы и большого пальца левой стопы.

Кстати, девочка нее имеет водительского удостоверения. В момент ДТП она двигалась без застегнутого мотошлема.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».