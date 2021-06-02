В Брянский области потушили десять пожаров за сутки

Десять пожаров потушили в Брянской области за одни сутки - вторник, 1 июня. Все ЧП - техногенные. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В отчетный период не зарегистрировали природных пожаров. А горели, в основном, дома и частные хозпостройки.

Так, к примеру, пожарные потушили жилой дом в поселке Масловка Карачевского района. Происшествие зафиксировали в 17.05. По вызову выезжали две автоцистерны. Как оказалось, огонь распространился на площади в 80 квадратных метров. На ликвидацию открытого горения ушло ровно 50 минут. В пожаре никто не пострадал. Его причину сейчас устанавливают.

Кроме того, 1 июня спасатели один раз выезжали на место обнаружении потенциально взрывоопасных предметов. Ими оказались три артиллерийских снаряда - калибра 76 и 45 миллиметров. Нашли эти «эха войны» в лесу под Брянском.

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