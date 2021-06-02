Трем сиротам из брянского Фокино вручили ключи от квартиры

В брянском городе Фокино ключи от квартир вручили трем сиротам. Церемонию приурочили к Дню защиты детей, который традиционно отмечают 1 июня.

Квартиры находятся в одном доме. Его сдали совсем недавно в микрорайоне Шибенец.

- Долгое время здесь был только фундамент, но удалось найти застройщика, который завершил этот долгострой, - рассказывают в областном правительстве. - Все квартиры с отделкой, индивидуальным отоплением. В них установлены стеклопакеты, есть уютная лоджия.

Вместе с ключами включали сиротам передали подарки и документы на собственность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».