В Брянске на площади 17 тысяч квадратных метров устранили дефекты на дорогах

В Брянске на дорогах ликвидировали деффекты на площади почти 17 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на дорогах ликвидировали дефекты на площади почти 17 тысяч квадратных метров. Кроме того, в городе отремонтировали тротуары на площади свыше 600 квадратных метров.

- После зимы основной акцент традиционно делается на ликвидации дорожных дефектов, которые значительно влияют на безопасность дорожного движения, говорят в пресс-службе брянской городской администрации. - Речь идет об улицах, на которых уже закончились межремонтные сроки, соответственно, гарантия подрядной организации на них не распространяется.

Бригады дорожного управления провели точечный ремонт на улицах Топальской, Куйбышева, Рылеевском путепроводе, Романа Брянского, Краснофлотской, Димитрова, Суворова, Любезного, Ромашина, Гражданской, а также десятках других.

Приступили к ремонту внутриквартальных проездов многоквартирных домов. Так, 2 июня, данный вид ремонта провели у железнодорожного вокзала Брянск-I, а также на внутриквартальных проездах по улицам Романа Брянского, Авиационной, Есенина, Рылеева. Работа в этом направлении проведут и дальше.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».