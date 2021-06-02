В Брянской области ищут 59-летнего мужчину. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 59-летнего Виктора Ивановича Ежелева. Местонахождение мужчины неизвестно с 31 мая, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Он пропал в поселке Ивот Дятьковского района. Мужчина выглядит так: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. В чем был одет неизвестено. Он может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефону 8 (800)-700-54-52 или 112.

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