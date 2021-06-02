Брянцев предупредили о сильном ветре 3 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 3 июня днем ожидают усиление ветра от 14 до 17 метров в секунду. Предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Погоду прогнозируют облачную с прояснениями, без существенных осадков. Ночью столбики термометров поднимутся от плюс 7 до плюс 12 градусов, а днем – от плюс 18 до плюс 23 градусов.

Такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Жителей региона просят быть осторожными.

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