В Брянском районе 26-летний мотоциклист врезался в грузовик. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе мотоциклиста врезался в грузовик. ДТП произошло 1 июня в поселке Отрадное около 23.30 ночи на улице Шоссейной.

По предварительной информации 26-летний парень без прав сел за руль спортбайка Мотолэнд. Он поехал в направлении дороги «Обход Брянска». Мотоциклист врезался в МАЗ, который осуществлял погрузку.

Лихой гонщик сломал плечо. Его госпитализировали. Для установления состояния опьянения и парня взяли на анализ кровь, сообщают в УГИБДД УМВД по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».