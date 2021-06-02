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Общество2 июня 2021 9:25

В Брянске оштрафовали проехавшего по тротуару на Советской водителя

Он объезжал бетонные блоки, установленные во дворе
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Нарушение ПДД Брянск".

Фото: "Нарушение ПДД Брянск".

В Брянске на две тысячи рублей оштрафовали водителя, проехавшего по тротуару на улице Советской. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фотографию с нарушением опубликовали в социальных сетях. 1 июня водитель автомобиля "Митцубиси" выехал на проезжую часть через тротуар. Ему назначили административное наказание.

Кстати, водитель объезжал бетонные блоки, которые установили вокруг дома №103 на Советской. Водители пользовались объездным путем после того, как перекрыли улицу Объездную. На автомобилистов жаловались жители. На въезде в дворовую зону поставили знаки "Тупик".

Один их блоков сдвинули на следующий день после установки.