На несколько часов задержали рейс из Анапы в Брянск. Фото: международный аэропорт "Брянск".

Рейс из Апапы в Брянск 1 июня задержали на несколько часов. Об этом сообщили в в соцсетях в группе международный аэропорт «Брянск».

Предположительно, рейс авиакомпании «Руслайн» могли задержать по техническим причинам. Теперь из Анапы самолет должен вылететь в 19.40.

Кроме того, рейс в Казань перенесли на 2 июня. Все изменения рекомендуют уточнять на сайте авиакомпании или позвонить в брянский аэропорт.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».