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Общество1 июня 2021 20:23

В Брянске на проспекте Московский столкнулись две легковушки

Очевидцы опубликовали фото в соцсетях
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на проспекте Московский столкнулись две легковушки. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Брянске на проспекте Московский столкнулись две легковушки. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Фокинском районе Бярнска на проспекте Московский «Приора» врезалась в «Хендай». Легковушка «налетела» на иномарку сзади. ДТП произошло 1 июня возле школы № 28. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях в одной из групп.

Что стало причиной столкновения, есть ли пострадавшие не сообщают. Официальной информации о происшествии пока нет.

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