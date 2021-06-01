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Общество1 июня 2021 18:34

В парках Брянска провели игровые программы в День защиты детей

Ребята отгадывали загадки, рисовали на асфальте и катались на каруселях
Надежда ПЕТРУНИНА
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В парках Брянска провели игровые программы в День защиты детей.

В парках Брянска провели игровые программы в День защиты детей.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске отпраздновали День защиты детей. Праздничные программы провели в парках города. Торжество под названием «Та-ра-рам» прошло в парке-музее имени Алексея Толстого, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Яркий детский праздник состоялся и в парке «Майский». Ребята с удовольствием участвовали в квестах, конкурсах, рисовали мелом на асфальте, смотрели концертные программы. Также дети отгадывали загадки, получали призы в интерактивных конкурсах. А победителей конкурсов рисунков поощряли билеты на бесплатный прокат на каруселях.

Своим выступлением праздник детства украсили образцово-художественный ансамбль танца «Россияне» и детский духовой оркестр школы искусств имени Татьяны Николаевой.

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