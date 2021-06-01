В брянском Овстуге пройдет Тютчевский праздник поэзии. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском селе Овстугв этом году с 28 мая и по 6 июня в музее-заповеднике пройдет традиционный Тютчевский праздник поэзии. Организаторы подготовили большую программу. Торжества растянули на десять дней в связи с коронавирусными ограничениями, сообщают на сайте регионального департамента культуры.

Главные торжества проведут 4 июня. В этот день к памятнику поэту возложат цветы. 5 июня всероссийский праздник поэзии , посвященный творчеству Тютчева, «Родник поэзии твоей неиссякаем…» продолжится в селе Овстуг. Здесь, в церкви Успения Пресвятой Богородицы, состоится лития в память о Федоре Ивановиче Тютчеве. Затем в усадьбе возложат цветы к его бюсту и торжественно откроют праздник.

Состоится и традиционное заседание философского салона «Его поэзии живое слово». Оно откроется в доме-музее поэта. Его участниками станут исследователи творчества поэта, брянские философы и писатели, специалисты в области библиотечного и музейного дела.

На крыльце дома-музея проведут музыкально-поэтическую программу «Тут не одно воспоминанье…» с участием брянских поэтов и вокалистов. Также пройдет и тематическая концертная программа «Как сердцу высказать себя…» Брянской областной филармонии.

Региональные и муниципальные учреждения культуры подготовили интересную и познавательную программу. Подробно с ней можно ознакомиться на официальном сайте департамента культуры Брянской области.

Возрастное ограничение: 6+

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