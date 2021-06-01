В Брянской области ищут 45-летнего мужчину

В Брянской области ищут 45-летнего Вячеслава Ивановича Толкачёва. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 45-летнего Вячеслава Ивановича Толкачёва. Он пропал в Погарском районе, хутор Синицкий. Ночью 31 мая мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщают 1 июня в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 186, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой. Глаза зелено-голубые. Был одет в рубашку в черно-белую крупную клетку, черные спортивные штаны, черные шлепки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться и в вашем районе. Всех, кто что-либо знает о его местенахождения, волонтеры поискового отряда просят сообщать по телефону : 8 (800)-700-54-52 или 112.

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