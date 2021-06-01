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Происшествия1 июня 2021 10:11

В Брянске поймали трех пьяных за рулем за сутки

Всего автоинспекторы пресекли 145 нарушений ПДД
Анна ЛЕВКИНА
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Три случая пьяной езды зафиксировали в Брянске за одни сутки – понедельник, 31 мая. Всего автоинспекторы пресекли 145 нарушений Правил дорожного движения, сообщают в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Один автомобилист подтвердил свою нетрезвость, остальные - от прохождения теста отказались.

45 раз не по правилам переходили проезжую часть пешеходы. Еще 10 раз им же не уступали дорогу водители.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали также 11 проездов на «красный», выявили 31 автомобиль с превышением допустимого уровня тонировки и поймали двух автомобилистов без прав.

Не обошлось без нарушений ПДД и среди водителей общественного транспорта. Так, один протокол составили на таксиста, три – на маршрутчиков.

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ЧП