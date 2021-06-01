Брянцы пожаловались не разбитую детскую площадку в Бежице

Жители брянской Бежицы попросили привести в порядок разбитую детскую площадку. Она расположена во дворе домов номер 59 по улице Донбасской и номер 74 по Литейной. Сообщение оставила местная жительница в одном из интернет-сообществ 31 мая.

Информацию девушка проиллюстрировала фотографиями. Видно, что установленные конструкции небезопасны. В частности, на объекте прогнили деревянные ступеньки. Автор поста уточнила, что обращалась в свою управляющую компанию. Однако там бездействуют.

- Неужели, чтоб на нашу проблему обратили внимания, нужно, чтоб что-то случилось, - недоумевает горожанка.

Ситуацию активно обсуждают пользователи в комментариях.

Кстати, в прошлом году по инициативе жителей снесли старый игровой городок на площадке во дворе домов, граничащих улицами Богдана Хмельницкого и Жуковского в Фокинском районе. Старые, ржавые и прогнившие конструкции давно пугали местных мамочек. В один прекрасный день они вызвали специалистов и площадку разобрали. Правда, ничего нового на территории до сих пор не установили. Гулять приходится ходить в соседний двор...