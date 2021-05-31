В Гордеевском районе 12 малоимущих семей незаконно сняли с очереди на жилье

В Гордеевском районе 12 малоимущих семей незаконно сняли с очереди на муниципальное жилье. Причиной стало то, что они вовремя не обновили документы, подтверждающие их статус. Проверку провела районная прокуратура.

- Установлено, что глава сельской администрации Гордеевского района принял незаконное решение о снятии с жилищного учета двенадцати семей, имеющих статус малоимущих и состоящих в очереди на получение жилья муниципального фонда, - говорят в надзорном ведомстве.

Прокуратура опротестовала постановление райадминистрации. Семьи восстановили в очереди на жилье, которое могут предоставить на условиях социального найма.

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