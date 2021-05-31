В Брянске выявили недостатки в благоустройстве сквера энергетиков. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске выявили недостатки в благоустройстве сквера энергетиков. Власти города поручили подрядчику их устранить. Изъяны заметили во время проверки. Они касаются обустройства газонов, уборки строительного мусора, ремонта существующего оборудования на детской площадке.

- Кроме того, комиссия определила, что для полноценного благоустройства в сквере необходимо провести дополнительные работы, которые будут выполняться в рамках отдельных контрактов, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Перечень дополнительных видов работ будет составлен членами комиссии.

Контракт с подрядной организации заключали до 1 апреля и рассчитан он до конца мая, сумма работ составила 5,2 миллиона рублей. Согласно его условиям, в сквере установили около 30 новых скамеек с урнами. Также заменили старую электропроводку и смонтировали около 40 светильников.

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