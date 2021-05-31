В Брянске у приезжего из Тверской области нашли полкило «синтетики»

Вплоть до пожизненного лишения свободы грозит 29-летнему приезжему из Тверской области, которого задержали в Брянске с крупной партией синтетического наркотика. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Спецоперацию правоохранители провели на территории Володарского района. Во время задержания молодой человек находился под «кайфом». Полицейские обыскали окрестности, и нашли увесистый полимерный сверток. Как установила экспертиза, в нем находился синтетический наркотик массой 470 граммов.

Сам задержанный признался, что планировал сбыть привезенные наркотики бесконтактным способом - то есть через «закладки».

- В настоящее время мужчина находится под административным арестом сроком на 10 суток за употребление наркотических средств без назначения врача, - уточняют в надзорном ведомстве. - В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере».

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