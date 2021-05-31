Клинчанка перевела мошенникам 1,3 млн рублей за снятие порчи

1,3 миллиона рублей перевела телефонным мошенникам жительница Клинцовского района, снимая порчу. И стала печальной рекордсменкой истекшей недели. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Рекламное объявление жительница региона увидела еще в марте. Тогда же началось ее «лечение». Потерпевшая перестала переводить деньги неизвестным лишь в тот момент, когда поняла, что ее обманывают.

Всего за неделю на удочку телефонных мошенников в Брянской области попались 45 человек. Суммарно они обогатили преступников на 5,6 миллиона рублей. В половине случаев злоумышленники сработали по наипопулярнейшей схеме – со звонком из банка.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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