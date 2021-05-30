В брянском Погаре овощеводы посадят 28 гектаров капусты. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В хозяйствах Брянской области ведут посадку овощей. Земледельцы Погарского района уже посадили капусту. Здесь данную культуры планируют возделывать на 28 гектарах. Погарские аграрии высаживают овощи в открытый грунт.

Здесь активнее всего в области высаживают и выращивают помидоры, сообщают в пресс-службе регионального правительства. Рассада томатов находится в теплицах. Под эту культуру овощеводы отвели больше восьми гектаров пахотных земель. В открытом грунте с середины лета и до самых морозов аграрии будут радовать жителей Брянщины полезным и вкусным продуктом.

Кроме Погарского района в области овощеводческая отрасль активно развивается в Брянском и Стародубском районах.

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