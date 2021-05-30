Брянский ансамбль «Ватага» спел на гала-концерте «Добровидение-2021». Фото: Брянская областная филармония.

Брянский ансамбль «Ватага» выступил на гала-концерте VI Международного музыкального фестиваля народной песни «Добровидение-2021». Он прошел в Санкт-Петербурге, сообщают на сайте Брянской областной филармонии.

Участники фестиваля исполняли свои номера в спортивно-концертном комплексе «Сибур Арена». «Ватага» порадовала зрителей артистизмом.

Кроме брянских артистов выступили победители шоу «Голос» иеромонах Фотий и Петр Захаров, хор Валаамского монастыря и другие исполнители.

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