Брянские полицейские поймали двоих фальшивомонетчиков из Калуги

Брянские полицейские задержали двух фальшивомонетчиков из Калужской области. На них завели уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

По версии следствия, уже имеющие за аналогичное преступление судимость мужчины за последние три дня в Брянской области совершили массовый сбыт фальшивок номиналом пять тысяч рублей. Они покупали продукты в магазинах на сумму не превышающую несколько сотен.

- Если к вам в руки попадает купюра, чья подлинность вызывает сомнения, следует немедленно обратиться в полицию, не пытаясь избавиться от нее в каком-то из магазинов, - предупреждают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Желание вернуть свои деньги может обернуться уголовным наказанием с санкцией до 15 лет лишения свободы и крупным штрафом. Своевременное обращение в полицию даст шанс выявить распространителей подделок и привлечь их к уголовной ответственности.

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