В Брянске скончался парализованный после жуткого ДТП 15-летний подросток

В Брянске умер 15-летний подросток, парализованный после страшного ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске умер 15-летний подросток, парализованный после страшного ДТП. Об этом в соцсетях рассказали родственники парня.

Трагедия произошла 9 октября 2020 года в поселке Радица-Крыловка. На тот момент14-летний подросток на мопеде отца марки «Альфа» не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. В итоге он врезался с ВАЗ-2109 под управлением 16-летнего водителя.

В результате ДТП юный мотоциклист получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Парня парализовало. Больше семи месяцев врачи в больнице боролись за его жизнь. Но спасти подростка, к сожалению, не удалось.

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