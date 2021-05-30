В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще два человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще два человека. Всего опасная инфекция унесла жизни 356 пациентов.

За сутки ковид-19 подтвердили у 74 брянцев. Поборол заболевание 71 человек. Медики выполнили 1808 исследований на выявление коронавируса.

Всего в области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 40211 жителей области. Среди них 66 иногородних. Выздоровели 39338 человек, сообщили 30 мая в региональном оперативном штабе. В медлабораториях провели 568949 тестов на COVID-19.

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