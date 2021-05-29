Авиарейсы из Брянска в Симферополь возобновят с 29 мая. Фото: Международный аэропорт "Брянск", vk.com.

Авиарейсы из Брянска в Симферополь стартуют с 29 мая. Выполнять перелеты в направлении Симферополь - Брянск - Симферополь будет авиакомпания ИРАЭРО. Пассажиров туда и обратно доставят на самолетах SSJ100. Рейсы будут осуществлять по субботам и вторникам, сообщают в группе брянского аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник из Симферополя борт отправится в 14.10 и приземлится в Брянске в 16.10. А в обратном направлении он вылетит в 17.00 и прибудет в 19.20.

По субботам вылет из столицы Крыма запланирован в 9.00, в Брянск самолет прилетит в 11.10. Обратный рейс стартует в полдень, в пути пассажиры проведут два часа.

Актуальное время вылета, наличие и стоимость билетов можно узнать на сайте авиакомпании.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».