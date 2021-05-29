В Брянске обустроят парковку напротив Володарского рынка. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска напротив рынка обустроят парковку. Она появится на участке от улицы Энгельса до переулка Волгоградского. Автомобилисты смогут паковаться на месте снесенного барака по улице Димитрова, 74.

Проезжую часть расширят на три метра, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, что 28 мая в Володарском районе прошло выездное совещание по поводу ремонта улиц Пушкина и Димитрова. Отдельно обсудили вырубку деревьев.

Руководители города пообещали, что уникальные каштаны сохранят. Однако ряд деревьев дорожникам вырубить придется из-за расширения улицы Димитрова.

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