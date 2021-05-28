Убивший человека в брянском Стародубе не смог обжаловать приговор

Житель брянского города Стародуб, по вине которого умер человек, проведет в колонии строгого режима 7,5 лет. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом. Облсуд не нашел оснований для изменения наказания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в пятницу, 28 мая.

Осужденному 28 лет. Ранее его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвинительный вердикт вынесла коллегия присяжных.

Доказали, что брянец совершил преступление 6 декабря 2019 года. В тот момент он находился на улице Воровского в Стародубе. Мужчина избил потерпевшего. Через четыре дня оппонент скончался.

Фигурант уголовного дела не согласился с вынесенным ему наказанием и обжаловал приговор. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения. Он вступил в законную силу.

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