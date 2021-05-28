В Брянской области от коронавируса привились больше 130 тысяч человек

Число привитых от коронавирусной инфекции в Брянской области превысило 130 тысяч. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число привитых от коронавирусной инфекции в Брянской области превысило 130 тысяч. Об этом 28 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Суммарное число вакцинировавшихся на отчетную дату составляет 130847 человек.

Напомним, в Брянской области от коронавируса прививают в 33 медицинских организациях. Для этого там создано 66 прививочных кабинетов. Также в Брянске функционируют три выездных пункта – в ТРЦ «Бум Сити», «Аэропарк» и у торгового центра «Европа» в Фокинском районе. Уколы делают, в том числе в выходные и праздники. Время их работы: с 9.00 до 19.00.

Вакцинация добровольная и бесплатная.

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