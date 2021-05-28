В Брянске водитель «Шевроле» покалечил велосипедиста в ДТП

В Брянске водитель иномарки сбил велосипедиста. Случай произошел на улице Кромской в Бежице вечером 26 мая, сообщают в УГИБДД по региону.

Наезд имел место в 15.30. В этот момент 41-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти Клан» выезжал с прилегающей дороги на главную. А велосипедист двигался по тротуару справа налево по ходу движения иномарки.

– В результате ДТП пострадавшего с диагнозом «ушиб правого бедра, подкожное кровоизлияние» отпустили на домашнее лечение, – рассказывают в УГИБДД.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали две автоаварии с пострадавшими.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».