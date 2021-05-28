Бизнесмена из Суражского района накажут за сжигание отходов

Предпринимателю из Суражского района грозит штраф в 50 тысяч рублей либо временная приостановка деятельности из-за нарушения экологического законодательства. Тот не по правилам уничтожал отходы. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Деятельность ИП связана с переработкой древесины.

Прокурорская проверка установила, что бизнесмен сжигал образующиеся отходы без специальных установок на открытом воздухе. А это недопустимо.

В итоге на нарушителя составили административный протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Его сейчас рассматривают.

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