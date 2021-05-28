В Рогнединском районе осудят злостного самогонщика

В Рогнединском районе суда ожидает 57-летний местный житель, который неоднократно попадался на розничной торговле самогона. Ему грозит до года колонии и 80 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, нарушил закон в апреле. Находясь по месту своего жительства в деревне Старое Хотмирово Рогнединского района, он продал постороннему пол-литра самогона. Причем ранее торговца уже уличали в аналогичном нарушении и привлекали к административной ответственности. На основании составленного протокола тогда мужчина выплатил 15 тысяч рублей штрафа.

По существу уголовное дело рассмотрит Дубровский районный суд.

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