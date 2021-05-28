В Брянске снесли бетонный блок во дворовом проезде на улице Советской

Блок простоял на месте чуть больше суток. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске снесли один из бетонных блоков во дворовом проезде на улице Советской. Теперь возле "Пятерочки" в доме №103 сможет проехать легковой автомобиль.

Напомним, блоки установили 26 мая, чтобы водители не сокращали путь через дворы. Они мешали жильцам. Других способов управиться с недобросовестными автомобилистами.

На путях объезда перекрытой улицы Объездной преренастроили светофоры, чтобы не задерживать поток машин.

Участок Объездной от переулка Пилотов до улицы Советской останется закрытым до 21 июня.

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