В Брянске предпринимателя наказали за рекламу пивного бара

В Брянске индивидуального предпринимателя наказали за рекламу пивного бара. На фасаде помещения была изображена большая пивная кружка, наполненная пенящимся напитком, в окружении рыб. В рекламе указали, что это первое крафтовое пиво в Брянске и перечислили ассортимент, сообщают в пресс-службе УФАС по Брянской области.

В соответствии с требованиями рекламного законодательства реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов объема готовой продукции разрешается только внутри стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в связи с чем в рекламе пива нельзя указывать ассортимент продукции, - говорят в антимонопольной службе.

Предпринимателя не смогла объяснить, на каком основании, в рекламе было указано, что это первое крафтовое пиво в городе.

За ненадлежащую рекламу на женщину завели административное производство.