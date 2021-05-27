За взятку автоинспектору брянец заплатит 400 тысяч рублей штрафа

В Брянске вынесли приговор 23-летнему местному жителю, который попытался подкупить сотрудника ДПС. Молодого человека признали виновным в покушении на дачу взятки и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Как установили в суде, инцидент произошел ночью 11 января. Тогда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, управлял которым 23-летний водитель. По внешним признакам тот был пьян. Потенциального нарушителя проводили в служебный автомобиль. Находясь в машине, автомобилист попытался откупиться, и тем самым избежать административной ответственности за грубое нарушение ПДД – отказ от прохождения медосвидетельствования. Однако от предложенных 30 тысяч рублей правоохранители отказались. А о факте взятки доложили в дежурную часть полиции.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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