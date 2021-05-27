В Брянске цыгана приговорили к году колонии за грабеж

В Брянске осудили цыгана, который совершил грабеж в Советском районе. Он напал на прохожего, избил его, а после отобрал мобильный телефон и деньги. Виновный получил реальный срок, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Брянца признали виновным по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

В суде установили, что мужчина совершил преступление 7 февраля. В тот момент он находился в районе автовокзала. Его жертвой стал гражданин Белоруссии. Грабитель бил потерпевшего ногами и тростью. С добычей он скрылся и распорядился ей по своему усмотрению.

- При вынесении приговора учли наличие смягчающих обстоятельств - признание вины, раскаяние в содеянном, инвалидность, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, - рассказывают в надзорном ведомстве. - В итоге фигуранта уголовного дела приговорили к году колонии общего режима. В законную силу этот документ пока не вступил.

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