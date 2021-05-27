В Брянске водитель ГАЗели сбил мотоциклиста. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске водитель ГАЗели сбил мотоциклиста. ДТП произошло 26 мая в 15.00 по улице Дуки.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выезжал с прилегающей территории по улице Дуки. Поворачивая налево, в сторону улицы Бежицкой, он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 30-летний водитель. Он ехал по крайней левой полосе.

- В результате ДТП мотоциклист получил ушиб, кровоизлияние в полость правого коленного сустава, – сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Ему назначили лечение и отпустили.

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