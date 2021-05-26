Брянцам разъяснили, как уберечься от лжесотрудников Росреестра и кадастровой палаты. Фото: Управление Росреестра по Брянской области.

Брянцам разъяснили, как поступить, если к ним в дом внезапно пришли лжесотрудники Росреестра и кадастровой палаты. Случаи совершения такого вида мошенничества в регионе участились.

-Зарегистрирован случай, при котором гражданин, представившись сотрудником кадастровой палаты, проник в жилище пенсионерки и украл деньги из висевшей на стене сумки, - сообщают в Управлении Росреестра по Брянской области. - Для того чтобы отвлечь пенсионерку, он попросил ее показать документы на жилье.

На самом деле, сотрудники кадастровой палаты никогда не ходят по домам и не требуют документы. Они работают в офисах службы. Земельные инспекторы имеют право проводить проверки, но для этого нужно решение и уведомление собственника. Кстати, Уведомления направляют заранее.

Жителей области просят быть бдительными.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».