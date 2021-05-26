Жительница Брянска просит наградить пожарных-спасателей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Жительница Брянска благодарит пожарных спасателей за спасение своих детей и их бабушки во время пожара. Женщина просит ГУ МЧС России по Брянской области наградить этих людей, так как они «смело и профессионально справились с чрезвычайной ситуацией и не допустили человеческих жертв».

Напомним, ЧП произошло в Брянске 7 мая. Пожарные-спасатели потушили пожар в подвале пятиэтажки на проспекте Ленина.

- На месте происшествия работали пожарные расчеты пожарно-спасательной части №1, №2, №8, №13 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Брянской области, -говорят в пресс-службе регионального правительства. - Были эвакуированы и спасены с помощью спасательных устройств большее 20 человек.

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