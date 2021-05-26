В Брянске бетонными блоками перекрыли проезд во дворах на улице Советской

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске во дворовых проездах на улице Советской дороги перекрыли бетонными блоками. Фотографии сделали пользователи соцсетей. На снимках видно, что блоки устанавливают с помощью техники с внешней стороны дома №103 на улице Советской.

В управляющей компании "КП-Брянск" рассказали, что такое решение приняли на совместной встрече ГИБДД, дорожного управления и коммунальщиков, которая прошла 25 мая. Им поступают жалобы от жителей домов на постоянные пробки и снующих в проездах водителей, в том числе и маршрутных такси.

- Ограничение движение в проездах будет действовать на время перекрытия улицы Объездной, - говорят в мэрии. - То есть до 21 июня.

Напомним, в середине мая участок Объездной от переулка Пилотов до улицы Советской закрыли на два дня, чтобы перенести коммуникации. Потом перекрытие продлили на неделю. А после - еще на месяц.

Полноценного объезда через улицу Советскую и переулок Пилотов нет. Водителям приходится делать крюк. Многие стали сокращать путь через дворы. В них поставили знаки "Жилая зона". Но они действовали только в том случае, если на месте дежурили наряды ДПС. А круглые сутки сотрудники ГИБДД регулировать движение не могут. Поэтому проезд решили просто перегородить.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».