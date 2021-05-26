В Новозыбковском районе пенсионер на иномарке врезался в грузовик. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Новозыбковском районе иномарка врезалась в грузовик. Пострадал 74-летний водитель. ДТП произошло 26 мая около 09.10 на 8-м километре автодороги Новозыбков-Красная Гора.

По предварительной информации, 74-летний пенсионер на автомобиле «Фольксваген» ехал со стороны села Новое Место в сторону Новозыбкова. Он врезался в стоявший по ходу движения ЗИЛ-133, за рулем которого был 33-летний водитель.

- В результате ДТП 74-летний водитель автомобиля «Фольксваген» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей туловища, ссадины лица, закрытый перелом левого предплечья, - сообщают в УГИБДД по Брянской области. – Пожилого мужчину госпитализировали.

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