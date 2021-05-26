В Брянской области от коронавируса за сутки скончались сразу семь человек

В Брянской области от коронавируса за прошедшие сутки скончались сразу семь человек. Общее число умерших составляет 339 человек. Такие данные 26 мая опубликовали в региональном оперативном штабе.

За сутки диагноз "коронавирус" поставили 73 пациентам. Общее число заболевших в Брянской области составило 39912 человек. За 24 часа выписали 99 пациентов. Всего с инфекцией справились 38989 человек.

За сутки медработники выполнили 1497 тестов на ковид. Общее число исследований равно почти 562 тысячи.

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