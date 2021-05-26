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Общество26 мая 2021 1:00

В Брянске пообещали обустроить пляж на озере Мутном

Территория пострадала при строительстве новой дороги
Марина АНТОНОВА
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В Брянске обещали обустроить дороги и сам пляж на озере Мутном. Территория пострадала после строительства магистрали Брянск I-Брянск II. Работы выполнит подрядчик, который строит дорогу, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Грунтовую дорогу, которая ведет к озеру от проспекта Московского заасфальтируют. На пляже выполнят отсыпку песка и планировку территории. Пешеходную дорожку на озеро сделают и с новой дороги. Для этого на насыпи построят лестницу. Дополнительный подход к дороге появится и от гипермаркета "Метро". Дальше можно будет пройти к озеру.

Работы начнутся, когда Мутное после разлива вернется в свои обычные границы, - говорят в мэрии города.