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Общество24 мая 2021 18:30

В Брянске автоинспекторы поймали пьяного мотоциклиста

Провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске автоинспекторы поймали пьяного мотоциклиста.

В Брянске автоинспекторы поймали пьяного мотоциклиста.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Фокинском районе БрянскаНетрезвый водитель автоинспекторы остановили пьяного мотоциклисты. Нарушителя задержали 23 мая около 20 часов 30 минут в районе дома № 61 на проспекте Московском. Он проигнорировали требования сотрудников ДПС об остановке.

Как выяснили, 30-летний житель Калужской области полицейским указал ложные данные. Автоинспекторы установили его личность и составили на него три административных протокола. Мопед отправили на штрафстоянку. Сообщили у ОГИБДД по городу Брянску.

Всего с 21 по 23 мая в городе во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» таковых поймали 7 человек. Особое внимание уделяли мототранспортным средствам. Мотоциклисты часто садятся за руль пьяными.

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